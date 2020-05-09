Air France вводит проверку температуры и "масочный режим" для пассажиров

Авиакомпания Air France с понедельника будет проверять температуру у пассажиров, а клиенты должны будут носить маски на всех рейсах.

Об этом компания объявила в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Пассажиры, чья температура будет превышать 38°, не будут допущены на борт самолета. Их бронирования будет изменено на более поздний рейс без дополнительной платы.

Читайте также Число жертв коронавируса во Франции превысило 26 тысяч

Проверка температуры будет производиться с помощью бесконтактных термометров.

Air France также отметила, что устанавливает физическое дистанцирование на борту, "когда это возможно". "На большинстве рейсов сейчас низкие показатели заполнения, они позволяют создавать пространство между клиентами", - заявила компания.

Процедуры очистки и дезинфекции кабины также усилены. Бортовое обслуживание напитков и еды прекращено для внутренних и короткомагистральних рейсов в Европе.

Как сообщалось, Европейская комиссия одобрила французские меры по оказанию государственной помощи авиакомпании Air France в размере 7 млрд евро.

В результате введения ограничений на поездки Air France подверглась значительному сокращению своих услуг, что привело к высоким эксплуатационным потерям.