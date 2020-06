Заворушення біля Білого дому: у Вашингтоні ввели комендантську годину

У столиці США Вашингтоні ввели комендантську годину і вивели на вулицю Національну гвардію у зв'язку з протестами і заворушеннями біля Білого дому через вбивство Джорджа Флойда.

Про це повідомляє The Associated Press.

Напруженість між поліцією і протестуючими посилилася під час третьої ночі демонстрацій біля Білого дому.

За годину до 11 вечора, коли починається комендантська година, поліція закидала натовп з більш ніж 1000 осіб шумовими гранатами зі сльозогінним газом, в основному очистивши парк Лафейетт через дорогу від Білого дому.

#UPDATES Police fired tear gas outside the White House late Sunday as major US cities were put under curfew to suppress rioting as anti-racism protestors again took to the streets to voice fury at police brutality https://t.co/O2YV0Sof5V pic.twitter.com/z2ly64QWZk

Демонстранти ламали дорожні знаки та пластикові загородження і розпалили вогонь посеред вулиці. Деякі витягли американський прапор з сусіднього будинку і кинули його в вогонь.

У декількох кілометрах на північ пройшов окремий протест на північному заході округу Колумбія, в який входить Вашингтон. Поліція повідомила про грабежі в декількох магазинах і супермаркеті, кілька людей були затримані.

🚨🚨🚨



Protestors in DC handed the white dude who was about to provocate the protest to the police.



He has been arrested and taken away. #DCProtests #Riot #BLACK_LIVES_MATTERS pic.twitter.com/mMxvaPaezW