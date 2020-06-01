Заворушення біля Білого дому: у Вашингтоні ввели комендантську годину

У столиці США Вашингтоні ввели комендантську годину і вивели на вулицю Національну гвардію у зв'язку з протестами і заворушеннями біля Білого дому через вбивство Джорджа Флойда.

Про це повідомляє The Associated Press.

Напруженість між поліцією і протестуючими посилилася під час третьої ночі демонстрацій біля Білого дому.

За годину до 11 вечора, коли починається комендантська година, поліція закидала натовп з більш ніж 1000 осіб шумовими гранатами зі сльозогінним газом, в основному очистивши парк Лафейетт через дорогу від Білого дому.

#UPDATES Police fired tear gas outside the White House late Sunday as major US cities were put under curfew to suppress rioting as anti-racism protestors again took to the streets to voice fury at police brutality https://t.co/O2YV0Sof5V pic.twitter.com/z2ly64QWZk — AFP news agency (@AFP) June 1, 2020

Демонстранти ламали дорожні знаки та пластикові загородження і розпалили вогонь посеред вулиці. Деякі витягли американський прапор з сусіднього будинку і кинули його в вогонь.

У декількох кілометрах на північ пройшов окремий протест на північному заході округу Колумбія, в який входить Вашингтон. Поліція повідомила про грабежі в декількох магазинах і супермаркеті, кілька людей були затримані.

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Protestors in DC handed the white dude who was about to provocate the protest to the police.



He has been arrested and taken away. #DCProtests #Riot #BLACK_LIVES_MATTERS pic.twitter.com/mMxvaPaezW — Safvan Allahverdi (@s_Allahverdi) May 31, 2020

За даними агентства, вся Національна гвардія Вашингтона, 1700 осіб, була мобілізована для допомоги поліції.

У той же час, мер Вашингтона Мюріель Баузер заявила в неділю, що 500 нацгвардійців були відправлені на допомогу поліції.

Протести охопили всі регіони країни, комендантська година була введена в великих містах, включаючи Атланту, Чикаго, Денвер, Лос-Анджелес, Сан-Франциско і Сіетл. Близько 5000 бійців Національної гвардії були задіяні в 15 штатах і Вашингтоні.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі, штат Міннесота, спалахнули масові заворушення через смерть 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер під час затримання поліцією. На нього наділи наручники, повалили на землю і притиснули коліном шию, хоча той кричав, що не може дихати. Чоловік помер в лікарні.

В ніч з 28 на 29 року протести переросли в погроми - в Міннеаполісі люди спалили поліцейську дільницю, трощили вітрини магазинів і грабували їх, а також підпалювали автомобілі.

Детальніше читайте у статті - "Почнеться мародерство – почнеться стрілянина": що відомо про масові протести у США