Трамп застеріг Тайвань від проголошення незалежності

Президент США Дональд Трамп після візиту до Китаю застеріг Тайвань від проголошення незалежності.

Про це він сказав у інтерв’ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

У розмові Трамп детально розповів про свої переговори з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та про те, що вони можуть означати для глобальної безпеки. Ведучий поцікавився у президента США, чи може народ Тайваню почуватися у безпеці після зустрічей Трампа з Сі.

"Нічого не змінилося. Скажу так: я не хочу, щоб хтось став незалежним. І, знаєте, нам доведеться проїхати 9 500 миль, щоб воювати. Я не хочу цього. Я хочу, щоб вони заспокоїлися. Я хочу, щоб Китай заспокоївся", – відповів Трамп.

За словами МЗС Китаю, Сі виступив із власними попередженнями щодо Тайваню, застерігаючи, що в майбутньому можуть статися "зіткнення і навіть конфлікти" зі США через цей острів.

Трамп відмовився дати чітку відповідь щодо того, чи підпише він давно відкладений пакет американської зброї для Тайваню вартістю 14 мільярдів доларів. Хоча законодавці попередньо схвалили цей пакет минулого року, Білий дім загальмував його.

"Я можу це зробити. А можу й не зробити", – сказав він у відповідь на питання про схвалення пакета зброї.

"Ми не прагнемо воєн. Якщо залишити все як є, думаю, Китай з цим змириться. Але ми не хочемо, щоб хтось сказав: "Давайте проголосимо незалежність, бо нас підтримують США", – додав Трамп.

Нагадаємо, Трамп наполягає, що, поки він залишається на посаді, Китай не нападе на Тайвань.