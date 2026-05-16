У Британії новообрана адміністрація правопопулістської партії Reform UK зняла український прапор, що здіймався біля будівлі ради графства Ессекс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Натомість у п’ятницю на флагштоку булі будівлі у Челмсфорді, адміністративному центрі графства, було встановлено другий прапор Великої Британії.

Голова ради Пітер Гарріс назвав це "моментом гордості". "Заміна прапора України не применшує підтримку та щедрість, які мешканці Ессекса виявляють до народу України з 2022 року, і я знаю, що це триватиме й надалі", – заявив при цьому Гарріс.

Речник партії зазначив, що перед тим, як знайти прапору нове місце, відбудуться обговорення з українською громадою в Ессексі.

Лідер опозиції від консерваторів Лі Скотт попередив, що цей крок може сприяти поширенню прокремлівської політики на місцевому рівні. Він сказав, що зняття прапора було "глибоко розчаруванням" і послало неправильний сигнал.

"Якщо Ессекс відвернеться від видимого символу солідарності, це ризикує принести мову та інстинкти прокремлівської політики в наше графство саме в той момент, коли наші союзники по всій Європі продовжують твердо підтримувати Україну", – сказав він.

Прапор україни підняли біля будівлі у березні 2022 року

Прапор України майорів біля будівлі з березня 2022 року.

Партія Reform UK раніше обіцяла вивішувати біля будівель, які вона контролює, лише прапори Британї, національні прапори, стяги графства або збройних сил.

Нагадаємо, 65% британців вважають, що Reform UK має реальні шанси прийти до влади.

Нещодавно до лідера правопопулістів Британії Найджела Фараджа виникли питання через подарунок у 5 млн фунтів стерлінгів.

Після нещодавніх місцевих виборів, на яких Лейбористська партія зазнала втрат, Фарадж заявив про історичні зміни у британській політиці.