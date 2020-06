Беспорядки у Белого дома: в Вашингтоне ввели комендантский час

В столице США Вашингтоне ввели комендантский час и вывели на улицу Национальную гвардию в связи с протестами и беспорядками у Белого дома из-за убийства Джорджа Флойда.

Об этом сообщает The Associated Press.

Напряженность между полицией и протестующими усилилась во время третьей ночи демонстраций возле Белого дома.

За час до 11 вечера, когда начинался комендантский час, полиция забросала толпу из более чем 1000 человек шумовыми гранатами со слезоточивым газом, в основном очистив парк Лафейетт через дорогу от Белого дома.

#UPDATES Police fired tear gas outside the White House late Sunday as major US cities were put under curfew to suppress rioting as anti-racism protestors again took to the streets to voice fury at police brutality https://t.co/O2YV0Sof5V pic.twitter.com/z2ly64QWZk

Демонстранты ломали дорожные знаки и пластиковые заграждения и разожгли огонь посреди улицы. Некоторые вытащили американский флаг из соседнего здания и бросили его в огонь.

В нескольких километрах к северу прошел отдельный протест на северо-западе округа Колумбия, в который входит Вашингтон. Полиция сообщила о грабежах в нескольких магазинах и супермаркете, несколько человек были задержаны.

По данным агентства, вся Национальная гвардия Вашингтона, 1700 человек, была мобилизирована для помощи полиции.

🚨🚨🚨



Protestors in DC handed the white dude who was about to provocate the protest to the police.



He has been arrested and taken away. #DCProtests #Riot #BLACK_LIVES_MATTERS pic.twitter.com/mMxvaPaezW