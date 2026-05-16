Найвищий військовий посадовець США прибуде до Польщі після раптового рішення щодо військ

Наступного тижня до Варшави прибуде генерал Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США, щоб обговорити рішення про відмову від відправки американської бронетанкової бригади до Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Візит генерала Кейна до Варшави заплановано на середу і він викликає величезний інтерес у Польщі. Його приїзд відбувається в той момент, коли військові відносини між Варшавою та Вашингтоном опинилися в центрі уваги після раптового оголошення США про відмову від відправки 4 тисяч військових до Польщі.

Командувач американських сухопутних сил генерал Крістофер ЛаНеве підкреслив, що з огляду на отримані ним вказівки скасування відправки бронетанкової бригади до Польщі "було найбільш розумним варіантом".

Ця інформація викликала численні запитання щодо майбутнього присутності американських військ у Польщі та безпеки всього регіону Центрально-Східної Європи.

Віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш запланував зустріч із генералом Кейном, під час якої мають бути обговорені подальші кроки та можливості військової співпраці.

Днем раніше керівник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула зустрінеться з командувачем військ США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Косіняк-Камиш запевнив, що він і Кукула перебувають у постійному контакті з генералом Гринкевичем.

Одночасно, з понеділка у Сполучених Штатах перебуватимуть заступники міністра оборони – Цезарій Томчик та Павел Залевський. Їхнім завданням буде проведення переговорів на міжнародному рівні та представлення польської позиції з цього питання.

Як випливає з домовленостей, до цих заходів долучиться також Міністерство закордонних справ, яке вживатиме власних дипломатичних ініціатив.

ЛаНеве заявив у Палаті представників, що не знає, чи була Польща поінформована про призупинення запланованого перекидання бронетанкової бригади. Він також не зміг відповісти на запитання, чи існують плани заміни бригади в Польщі.

Нагадаємо, видання Politico повідомило, що посадовці Пентагону були здивовані цим рішенням.

Глава уряду Польщі Дональд Туск, коментуючи це питання, заявив, що все під контролем. Туск також сказав, що отримав запевнення в тому, що будь-які рішення щодо присутності американських військ не вплинуть на безпеку Польщі