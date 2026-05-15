У Молдові в 2025 році знизилася народжуваність

У Молдові в 2025 році знову знизилася народжуваність – кількість новонароджених була на 6,6% меншою, ніж попереднього року.

Про це повідомляє Newsmaker за даними, опублікованими Національним бюро статистики, пише "Європейська правда".

За даними статистичного відомства Молдови, за 2025 рік у Молдові народилося близько 22,1 тисяч немовлят – на півтори тисячі менше, ніж у 2024 році.

У 2024 році кількість народжень становила 23,6 тисячі, на 2% менше, ніж попереднього року.

У 2025 році відзначили також подальше зростання середнього віку матерів, які народжують першу дитину – до 26,7 років. У столиці Кишиневі цей вік помітно вищий – в середньому 29,5 років.

Перші діти у родині складали 35,4% від усіх народжених, другі – 31,7%, треті – 20,4%, четверті і більше – 12,6%.

У селах народжується більше дітей, ніж у містах, при цьому, там зосереджені понад 70% родин, де народилися четверті і більше діти у родині.

Середній вік жінок, які народжують першу дитину, у містах складає 28,6 років, у селах – 24,4.

Кількість народжень у Німеччині в 2025 році оновила антирекорд за період після Другої світової війни.

Тенденція до скорочення народжуваності та відкладання батьківства на пізніший вік більшою чи меншою мірою спільна для усіх європейських країн. На цьому тлі у низці країн уряди запровадили чи обговорюють заходи для заохочення до батьківства.

Євростат прогнозує скорочення населення країн ЄС до кінця століття на 11,7%.