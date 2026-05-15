ЗМІ: у Греції припускають, що "український" морський дрон збився з курсу через несправність

Слідство у Греції схиляється до того, що знайдений на узбережжі острова Лефкада морський дрон – який вважають українським – збився з курсу через технічний збій і був в дорозі недовго.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

У межах розслідування знайдений апарат ретельно досліджують та намагаються встановити, якою могла бути його задача і чи був він запущений з суходолу чи з більшого судна.

Попередні висновки вказують на те, що апарат був в дорозі недовго – тож малоймовірно, що його запустили з узбережжя Лівії, сказав один зі співрозмовників.

Ще один вказав на те, що ключовим індикатором у цьому питанні розглядають запас пального.

Співрозмовники поділилися, що технічний аналіз знайденого дрона "майже завершений", але ще тривають спроби розшифрувати деякі закодовані дані.

Нагадаємо, безпілотник знайшли грецькі рибалки – його прибило до узбережжя західного острова Лефкада. В МЗС України заявили про відсутність свідчень того, що цей апарат пов’язаний з українськими операторами.

В оборонно-технологічній компанії українського походження Uforce у коментарі "УП" уточнили, що мова не йде про дрон Magura, про що писали раніше ЗМІ.

Греція заявила, що "не буде толерувати" поширення війни в Україні на Середземномор’я та заявила колегам у ЄС, що впевнена у тому, що це український дрон.

У п’ятницю в Афінах заявили, що все ще чекають від України пояснень щодо знайденого морського дрона.