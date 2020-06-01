Масштабні протести пройшли у Британії і Данії через смерть афроамериканця у США

Тисячі людей вийшли на протести у Великій Британії та Данії в неділю через вбивство беззбройного чорношкірого поліцією в США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на європейські ЗМІ.

Тисячі людей зібралися у центральному Лондоні, повідомляє BBC. Протести відбулися на Трафальгарській площі та біля посольства США. Протестувальники підняли плакати з написом: "Ні расизму", і "Я не можу дихати", посилаючись на слова Флойда під час арешту.

У поліції Лондона повідомили про затримання 5 осіб біля посольства США.

Крім того, сотні осіб пройшли через центр міста Манчестера, скандуючи "Black Lives Matter". Подібний протест відбувся і в Кардіффі.

Протест у Лондоні

Близько 2 тисяч людей зібралися на вулицях Копенгагена. Люди пройшли від посольства США до палацу Крістіанборг і тримали таблички з написом "Справедливість для Джорджа Флойда". Протест пройшов мирно, пише The Local.

Протест в Копенгагені



Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі, штат Міннесота, спалахнули масові заворушення через смерть 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер під час затримання поліцією. На нього наділи наручники, повалили на землю і притиснули коліном шию, хоча той кричав, що не може дихати. Чоловік помер в лікарні.

В ніч з 28 на 29 року протести переросли в погроми - в Міннеаполісі люди спалили поліцейську дільницю, трощили вітрини магазинів і грабували їх, а також підпалювали автомобілі.

Детальніше читайте у статті - "Почнеться мародерство – почнеться стрілянина": що відомо про масові протести у США