Масштабные протесты прошли в Британии и Дании из-за смерти афроамериканца в США

Тысячи людей вышли на протесты в Великобритании и Дании в воскресенье из-за убийства безоружного чернокожего полицией в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на европейские СМИ.

Тысячи людей собрались в центральном Лондоне, сообщает BBC. Протесты прошли на Трафальгарской площади и возле посольства США. Протестующие подняли плакаты с надписью: "Нет расизму", и "Я не могу дышать", ссылаясь на слова Флойда во время ареста.

В полиции Лондона сообщили о задержании 5 человек у посольства США.

Кроме того, сотни человек прошли через центр города Манчестера, скандируя "Black Lives Matter". Подобный протест состоялся и в Кардиффе.

Протест в Лондоне

Около 2 тысяч человек собрались на улицах Копенгагена. Люди прошли от посольства США ко дворецу Кристианборг и держали таблички с надписью "Справедливость для Джорджа Флойда". Протест прошел мирно, пишет The Local.

Протест в Копенгагене

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, вспыхнули массовые беспорядки из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в ходе задержания полицией. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице.

В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы – в Миннеаполисе люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также поджигали автомобили.

Детальнее читайте в статье - "Начнется мародерство – начнется стрельба": что известно о массовых протестах в США