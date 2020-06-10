Агентство ЄС вперше сертифікувало повністю електричний літак

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) вперше сертифікувало повністю електричний літак.

Про це агентство повідомило на своєму сайті у середу, пише "Європейська правда".

Літак, про який йде мова, це легкий двомісний Velis Electro, виготовлений у Словенії розробником Pipistrel.

"Це захоплюючий прорив. Це перший електричний літак, сертифікований EASA, але він, безумовно, не буде останнім, оскільки авіаційна галузь розробляє нові технології для зниження шуму і викидів і поліпшення стійкості авіації", - сказав виконавчий директор EASA Патрік Кай.

Velis Electro - це двомісний літак, призначений в основному для навчання пілотів. Pipistrel - провідний розробник і виробник малих літаків, що спеціалізується на енергоефективних та недорогих високопродуктивних літаках.

"Сертифікат типу Pipistrel Velis Electro - це перший крок до комерційного використання електричних літаків, який необхідний для того, щоб створити авіацію без викидів. Він значно тихіший, ніж інші літаки, і взагалі не виробляє газів згоряння", - сказав Іво Боскарол, засновник і генеральний директор Pipistrel Aircraft.

Літак має максимальну злітну вагу 600 кг і обладнаний електродвигуном потужністю 60 кВт та батареями на 21 кВт-год. Він може перебувати в польоті близько 1 години з резервом часу до 30 хвилин і подолати за цей час близько 160 км.