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У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 2 млн осіб






У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 2 млн осіб

Четвер, 11 червня 2020, 09:29

Кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Сполучених Штатах з початку епідемії перевищила показник у 2 мільйони людей.

Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Станом на 11 червня в США підтверджено 2 мільйони 464 випадки інфікування, за цим показником країна посідає перше місце e світі. В результаті хвороби померли 112 924 осіб.

Найбільша кількість інфікованих зафіксовано в місті Нью-Йорк (понад 209 тисяч осіб) і в штаті Нью-Йорк (171 тисяча осіб). Дані у місті і штаті підраховуються окремо. На третьому місці - штат Нью-Джерсі з 161 тисячею осіб.

За даними університетської бази даних, 28 квітня число підтверджених випадків захворювання на коронавірус в США перевищила 1 мільйон осіб.

Тим часом, Лос-Анджелес дозволив відкриття деякі установи, в тому числі спортивні зали та музеї, але влада каже, що вони як і раніше спостерігають близько 1300 нових випадків коронавірусу на день.

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