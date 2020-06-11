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В США число инфицированных коронавирусом превысило 2 млн человек






В США число инфицированных коронавирусом превысило 2 млн человек

Четверг, 11 июня 2020, 09:29

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Соединенных Штатах с начала эпидемии превысило показатель в 2 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 11 июня в США подтверждено 2 миллиона 464 случая инфицирования, по этому показателю страна занимает первое место e мире. В результате болезни умерли 112 924 человек.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в городе Нью-Йорк (более 209 000 человек) и в штате Нью-Йорк (171 000 человек). Данные в городе и штате подсчитываются отдельно. На третьем месте - штат Нью-Джерси с 161 000 человек.

По данным университетской базы данных, 28 апреля число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в США превысило 1 млн человек.

Между тем, Лос-Анджелес разрешил открыть некоторые учреждения, в том числе спортивные залы и музеи, но власти говорят, что они по-прежнему наблюдают около 1300 новых случаев коронавируса в день.

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