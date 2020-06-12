У Польщі потужний буревій потрощив дерева і будинки

У Польщі потужний буревій пошкодив десятки будинків та поламав дерева.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Dziennik.

У Підкарпатському та Люблінському воєводствах Польщі, що межують з Україною, потужний буревій увечері четвер пошкодив десятки будинків та поламав дерева.

Пожежним командам довелося здійснити сотні виїздів, щоб прибрати поламані дерева з доріг, автомобілів та дахів будівель.

Найбільше постраждало Люблінське воєводство – там пожежникам довелося здійснити 350 виїздів.

Від негоди постраждали щонайменше 33 житлових будинки та 46 господарських споруд. Сталася одна пожежа внаслідок влучання блискавки. У восьми випадках команді пожежників довелося відкачувати воду, яка затоплювала будівлі.

Щонайменш на 6 автівок впали дерева. Зафіксували 42 пошкодження ліній електропередач.

Пожежники зазначають, що ще продовжують збір інформації про наслідки негоди, але про постраждалих повідомлень не надходило.

Нагадаємо, минулого тижня від негоди серйозно постраждали окремі райони Чехії та Італії.