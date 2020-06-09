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У центральній Італії через негоду сталися підтоплення, обвалився міст

Вівторок, 9 червня 2020, 10:48

Через негоду в частині італійського регіону Лаціо сталися підтоплення, обвалився один міст.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Сorriere della Sera.

Внаслідок потужних злив в муніципалітеті Кастельнуово-Парано, у регіоні Лаціо, сталися підтоплення дворів і доріг, багато автомобілів виявилися частково затопленими.

У муніципалітеті Сан-Джорджо- а-Лірі внаслідок негоди обвалився міст через місцеву річку. Подекуди проїзд через мости став небезпечним через високий рівень води. 

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Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, паводок внаслідок потужних злив вчора стався також у Чехії в Оломоуцькому краї, під водою опинилися кілька сіл. Одна людина загинула, ще одна вважається зниклою безвісти. Пожежникам довелося рятувати людей, які не могли вибратися з води в безпечне місце або застрягли в затоплених автомобілях. 

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Італія
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