В Польше мощный ураган поломал деревья и дома

В Польше мощный ураган повредил десятки домов и поломал деревья.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Dziennik.

В Подкарпатском и Люблинском воеводствах Польши, граничащих с Украиной, мощный ураган в четверг вечером повредил десятки домов и поломал деревья.

Пожарным пришлось совершить сотни выездов, чтобы убрать поломанные деревья с дорог, автомобилей и крыш зданий.

Больше всего пострадало Люблинское воеводство - там пожарным пришлось совершить 350 выездов.

От непогоды пострадали по меньшей мере 33 жилых дома и 46 хозяйственных построек. Произошел один пожар вследствие попадания молнии. В восьми случаях команде пожарных пришлось откачивать воду, которая заливала здания.

Как минимум на шесть автомобилей упали деревья. Зафиксировали 42 повреждения линий электропередачи.

Пожарные отмечают, что еще продолжают сбор информации о последствиях непогоды, но о пострадавших сообщений не поступало.

Напомним, на прошлой неделе от непогоды серьезно пострадали отдельные районы Чехии и Италии.