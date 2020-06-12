Україна з 15 червня відкриває пункти пропуску в аеропортах для іноземців

Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття з 15 червня пунктів пропуску в міжнародних аеропортах України для іноземців.

Як повідомляє "Європейська правда", таке рішення було оголошено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Проєктом постанови Кабміну передбачається, що дозволяється перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19 та обсервацією.

"Уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в’їзд для низки іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня зняти прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня.

Єврокомісія також виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС.