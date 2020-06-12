Украина с 15 июня открывает пункты пропуска в аэропортах для иностранцев

Кабинет министров принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска в международных аэропортах Украины для иностранцев.

Как сообщает "Европейская правда", такое решение было объявлено на сегодняшнем заседании правительства.

Проектом постановления Кабмина предполагается, что разрешается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.

"Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам с 15 июня снять пограничный контроль на внутренних границах Евросоюза, а также постепенно открывать границы ЕС для граждан третьих стран с 1 июля.

Еврокомиссия также обнародовала критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.