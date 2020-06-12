Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна стала членом Програми розширених можливостей НАТО 

У Лондоні пам’ятник Черчиллю закрили щитами, щоб захистити від антирасистів

Українці з 15 червня зможуть їздити до Албанії, США, Туреччини і Британії

Україна з 15 червня відкриває пункти пропуску в аеропортах для іноземців






Румунія надасть Україні засоби для боротьби з COVID-19 на суму $2 млн

П'ятниця, 12 червня 2020, 16:41

Уряд Румунії вирішив виділити допомогу Україні для боротьби з коронавірусом обсягом $2 млн.

Про це оголосив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску, повідомляє "Європейська правда".

"В дусі партнерства та солідарності уряд Румунії вирішив надати Україні медичні засоби на допомогу у боротьбі з COVID-19 вартістю приблизно 2 млн доларів (1,75 млн євро). Румунія залишиться надійним партнером України в цій кризі", - повідомив міністр у своєму офіційному Twitter-каналі.

Нагадаємо, Румунія створить список країн, після повернення з яких не потрібно буде залишатися на самоізоляції та з якими в першу чергу відновлять авіасполучення.

Читайте також: Прем'єр із карантину: як пандемія подарувала румунській опозиції шанс на реванш

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія Коронавірус
powered by lun.ua