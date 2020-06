Румунія надасть Україні засоби для боротьби з COVID-19 на суму $2 млн

Уряд Румунії вирішив виділити допомогу Україні для боротьби з коронавірусом обсягом $2 млн.

Про це оголосив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску, повідомляє "Європейська правда".

"В дусі партнерства та солідарності уряд Румунії вирішив надати Україні медичні засоби на допомогу у боротьбі з COVID-19 вартістю приблизно 2 млн доларів (1,75 млн євро). Румунія залишиться надійним партнером України в цій кризі", - повідомив міністр у своєму офіційному Twitter-каналі.

In t/spirit of partnership&solidarity, t/Government of #Romania decided to provide to #Ukraine medical supplies to assist its fight against #COVID19 worth of arr. 2 million$ (1,75 million Euro). RO will remain a reliable partner of UA in this crisis @DmytroKuleba @MFA_Ukraine