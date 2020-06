Румыния предоставит Украине средства для борьбы с COVID-19 на сумму $2 млн

Правительство Румынии решило выделить помощь Украине для борьбы с коронавирусом объемом $2 млн.

Об этом объявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску, сообщает "Европейская правда".

"В духе партнерства и солидарности правительство Румынии решило предоставить Украине медицинские средства на помощь в борьбе с COVID-19 стоимостью примерно 2 млн долларов (1,75 млн евро). Румыния останется надежным партнером Украины в этом кризисе", - сообщил министр в своем официальном Twitter-канале.

In t/spirit of partnership&solidarity, t/Government of #Romania decided to provide to #Ukraine medical supplies to assist its fight against #COVID19 worth of arr. 2 million$ (1,75 million Euro). RO will remain a reliable partner of UA in this crisis @DmytroKuleba @MFA_Ukraine