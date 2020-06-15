У Франції офіційно починається кампанія до місцевих виборів

У Франції з 15 червня починається офіційна виборча кампанія до другого туру місцевих виборів, який був перенесений у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

З 15 червня у Франції розпочинається офіційна виборча кампанія до 2-го туру місцевих виборів, які заплановані на 28 червня – на три місяці пізніше початкової дати, оскільки проведення другого туру довелося відкласти у зв’язку з епідемією коронавірусу.

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Вибори мають відбутися в окремих містах, де результати першого туру, проведеного 15 березня, не стали вирішальними – це близько 5000 громад.

Кампанія буде суттєво довшою, ніж зазвичай – два тижні замість кількох днів між 1-м і 2-м туром, та зі значними санітарними обмеженнями. Зокрема, заборонені мітинги, обмежено агітацію "від дверей до дверей". Основна активність відбуватиметься через цифрові засоби – ЗМІ та соцмережі, відеоконференції, телефонні дзвінки. Фізичні зустрічі з обмеженням на кількість учасників можливі будуть лише у регіонах так званої "зеленої зони", де ситуація з коронавірусом безпечніша.

Втім, вже з 8 червня медіа зобов’язані стежити за рівноцінністю часу, який надається кандидатам та їхнім прихильникам на висловлення своєї позиції.

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