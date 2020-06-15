Во Франции официально начинается кампания местных выборов

Во Франции с 15 июня начинается официальная избирательная кампания во второй тур местных выборов, который был перенесен в связи с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

С 15 июня во Франции начинается официальная избирательная кампания ко второму туру местных выборов, которые запланированы на 28 июня - на три месяца позже первоначальной даты, поскольку проведение второго тура пришлось отложить в связи с эпидемией коронавируса.

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Выборы должны состояться в отдельных городах, где результаты первого тура, состоявшегося 15 марта, не стали решающими - это около 5 тысяч общин.

Кампания будет существенно длиннее, чем обычно - две недели вместо нескольких дней между первым и вторым туром, и со значительными санитарными ограничениями. В частности, запрещены митинги, ограничена агитация "от двери к двери". Основная активность будет происходить через СМИ и соцсети, видеоконференции, телефонные звонки. Физические встречи с ограничением на количество участников будут возможны только в регионах так называемой "зеленой зоны", где ситуация с коронавирусом безопаснее.

Впрочем, уже с 8 июня медиа обязаны следить за равноценностью времени, предоставляемого кандидатам и их сторонникам на высказывание своей позиции.

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