Британська поліція продовжує збір свідчень щодо отруєння Скрипалів

Британська поліція продовжує шукати свідчення у справі щодо отруєння колишнього російського військового офіцера Сергєя Скрипаля та його дочки.

Як пише "Європейська правда", таку заяву розмістила у Twitter контртерористична поліція Британії.

Поліція Британії продовжує розслідування справи щодо отруєння колишнього російського військового офіцера Сергєя Скрипаля та його дочки і закликає усіх, хто володіє якоюсь інформацією щодо підозрюваних, передати поліції цю інформацію.

"Розслідування щодо подій у Солсбері триває. Ми продовжуємо закликати надати будь-яку інформацію щодо цих двох людей під час їхнього перебування у Британії 2-4 березня 2018 року. Будь-хто, хто володіє такою інформацією, має конфіденційно зателефонувати поліції", - йдеться у повідомленні.

The #Salisbury investigation remains ongoing.



We continue to appeal for any information regarding these two men whilst they were in the UK from 2-4 March 2018.



Anyone with information should call police in confidence on 0800 789 321 or email salisbury2018@met.police.uk.