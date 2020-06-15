Британська поліція продовжує збір свідчень щодо отруєння Скрипалів

Британська поліція продовжує шукати свідчення у справі щодо отруєння колишнього російського військового офіцера Сергєя Скрипаля та його дочки.

Як пише "Європейська правда", таку заяву розмістила у Twitter контртерористична поліція Британії.

Поліція Британії продовжує розслідування справи щодо отруєння колишнього російського військового офіцера Сергєя Скрипаля та його дочки і закликає усіх, хто володіє якоюсь інформацією щодо підозрюваних, передати поліції цю інформацію.

"Розслідування щодо подій у Солсбері триває. Ми продовжуємо закликати надати будь-яку інформацію щодо цих двох людей під час їхнього перебування у Британії 2-4 березня 2018 року. Будь-хто, хто володіє такою інформацією, має конфіденційно зателефонувати поліції", - йдеться у повідомленні.

The #Salisbury investigation remains ongoing.



We continue to appeal for any information regarding these two men whilst they were in the UK from 2-4 March 2018.



Anyone with information should call police in confidence on 0800 789 321 or email salisbury2018@met.police.uk. — Counter Terrorism Policing UK (@TerrorismPolice) June 14, 2020

Нагадаємо, 4 березня 2018 року колишній російський подвійний шпигун Сергєй Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними на парковій лавці англійського міста Солсбері. Пізніше стало відомо, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

За даними британської влади, замах здійснили співробітники ГРУ "Руслан Боширов" (Анатолій Чепіга) і "Александр Петров" (Александр Мішкін). Лондон поклав відповідальність за подію особисто на президента Росії Владіміра Путіна. Москва звинувачення відкидає.

29 країн вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері. Загалом було вислано понад 150 дипломатів.

У ЄС погодилися запровадити санкції проти 4 офіцерів ГРУ РФ, зокрема двох розвідників, обвинувачених в отруєнні Скрипалів.

Нещодавно британські ЗМІ з посиланням на джерела в уряді повідомляли, що Скрипалі переїхали до Нової Зеландії та почали нове життя під новими іменами.