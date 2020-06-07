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Скрипаль з дочкою виїхали з Британії - ЗМІ

Неділя, 7 червня 2020, 16:46

Колишній російський шпигун Сергєй Скрипаль і його дочка Юлія почали нове життя в Новій Зеландії. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела в британському уряді. 

Скрипалі переїхали за кордон, проживши більше року в безпечному помешканні британської розвідки МІ6.

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Високопоставлене урядове джерело розповіло, що Скрипалі отримали нові імена і підтримку, щоб почати нове життя.

Британський мовник BBC 14 червня випустить серіал "Отруєння в Солсбері", який розкаже про замах на Скрипалів. 

Колишній російський подвійний шпигун Сергєй Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомні на парковій лавці англійського міста Солсбері 4 березня 2018 року. Пізніше стало відомо, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

Лондон стверджує, що замах на Скрипалів організував Кремль, і поклав відповідальність за подію особисто на президента Росії Владіміра Путіна. Москва звинувачення відкидає.

29 країн вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері. Загалом було вислано понад 150 дипломатів. 

У ЄС погодилися запровадити санкції проти 4 офіцерів ГРУ РФ, зокрема двох розвідників, обвинувачених в отруєнні Скрипалів.

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Велика Британія
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