Скрипаль з дочкою виїхали з Британії - ЗМІ

Колишній російський шпигун Сергєй Скрипаль і його дочка Юлія почали нове життя в Новій Зеландії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела в британському уряді.

Скрипалі переїхали за кордон, проживши більше року в безпечному помешканні британської розвідки МІ6.

Високопоставлене урядове джерело розповіло, що Скрипалі отримали нові імена і підтримку, щоб почати нове життя.

Британський мовник BBC 14 червня випустить серіал "Отруєння в Солсбері", який розкаже про замах на Скрипалів.

Колишній російський подвійний шпигун Сергєй Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомні на парковій лавці англійського міста Солсбері 4 березня 2018 року. Пізніше стало відомо, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

Лондон стверджує, що замах на Скрипалів організував Кремль, і поклав відповідальність за подію особисто на президента Росії Владіміра Путіна. Москва звинувачення відкидає.

29 країн вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері. Загалом було вислано понад 150 дипломатів.

У ЄС погодилися запровадити санкції проти 4 офіцерів ГРУ РФ, зокрема двох розвідників, обвинувачених в отруєнні Скрипалів.