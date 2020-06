Британская полиция продолжает сбор свидетельств об отравлении Скрипалей

Британская полиция продолжает искать свидетельства по делу об отравлении бывшего российского офицера Сергея Скрипаля и его дочери.

Как пишет "Европейская правда", такое заявление разместила в Twitter контртеррористическая полиция Великобритании.

Полиция Великобритании продолжает расследование дела об отравлении бывшего российского офицера Сергея Скрипаля и его дочери и призывает всех, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемых, передать полиции эту информацию.

"Расследование событий в Солсбери продолжается. Мы продолжаем призывать предоставить любую информацию об этих двух людях во время их пребывания в Британии 2-4 марта 2018 года. Любой, кто владеет такой информацией, должен конфиденциально сообщить в полицию", - говорится в сообщении.

The #Salisbury investigation remains ongoing.



We continue to appeal for any information regarding these two men whilst they were in the UK from 2-4 March 2018.



Anyone with information should call police in confidence on 0800 789 321 or email salisbury2018@met.police.uk.