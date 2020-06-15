Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Греция открылась для туристов: украинцам нужно сдавать тест и проходить карантин

В Ирландии три партии договорились сформировать правительство, премьеры будут чередоваться

Президент Молдовы отправил роту солдат на парад в Москву, их вывез военный самолет РФ

"Умирают меньше, чем в 2019 году": Стефанишина рассказала, почему ЕС должен открыть границы для Украины






Британская полиция продолжает сбор свидетельств об отравлении Скрипалей

Понедельник, 15 июня 2020, 15:32

Британская полиция продолжает искать свидетельства по делу об отравлении бывшего российского офицера Сергея Скрипаля и его дочери.

Как пишет "Европейская правда", такое заявление разместила в Twitter контртеррористическая полиция Великобритании.

Полиция Великобритании продолжает расследование дела об отравлении бывшего российского офицера Сергея Скрипаля и его дочери и призывает всех, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемых, передать полиции эту информацию.

"Расследование событий в Солсбери продолжается. Мы продолжаем призывать предоставить любую информацию об этих двух людях во время их пребывания в Британии 2-4 марта 2018 года. Любой, кто владеет такой информацией, должен конфиденциально сообщить в полицию", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта 2018 года бывший российский двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на парковой скамейке английского города Солсбери. Позже стало известно, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

По данным британских властей, покушение совершили сотрудники ГРУ "Руслан Боширов" (Анатолий Чепига) и "Александр Петров" (Александр Мишкин). Лондон возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.

29 стран решили выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери. Всего было выслано более 150 дипломатов.

В ЕС согласились ввести санкции против четырех офицеров ГРУ РФ, в том числе двух разведчиков, обвиняемых в отравлении Скрипалей.

Недавно британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что Скрипали переехали в Новую Зеландию и начали новую жизнь под новыми именами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Россия
powered by lun.ua