Британская полиция продолжает сбор свидетельств об отравлении Скрипалей

Британская полиция продолжает искать свидетельства по делу об отравлении бывшего российского офицера Сергея Скрипаля и его дочери.

Как пишет "Европейская правда", такое заявление разместила в Twitter контртеррористическая полиция Великобритании.

Полиция Великобритании продолжает расследование дела об отравлении бывшего российского офицера Сергея Скрипаля и его дочери и призывает всех, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемых, передать полиции эту информацию.

"Расследование событий в Солсбери продолжается. Мы продолжаем призывать предоставить любую информацию об этих двух людях во время их пребывания в Британии 2-4 марта 2018 года. Любой, кто владеет такой информацией, должен конфиденциально сообщить в полицию", - говорится в сообщении.

The #Salisbury investigation remains ongoing.



We continue to appeal for any information regarding these two men whilst they were in the UK from 2-4 March 2018.



Anyone with information should call police in confidence on 0800 789 321 or email salisbury2018@met.police.uk. — Counter Terrorism Policing UK (@TerrorismPolice) June 14, 2020

Напомним, 4 марта 2018 года бывший российский двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на парковой скамейке английского города Солсбери. Позже стало известно, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

По данным британских властей, покушение совершили сотрудники ГРУ "Руслан Боширов" (Анатолий Чепига) и "Александр Петров" (Александр Мишкин). Лондон возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.

29 стран решили выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери. Всего было выслано более 150 дипломатов.

В ЕС согласились ввести санкции против четырех офицеров ГРУ РФ, в том числе двух разведчиков, обвиняемых в отравлении Скрипалей.

Недавно британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что Скрипали переехали в Новую Зеландию и начали новую жизнь под новыми именами.