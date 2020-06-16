У французькому Діжоні 4 дні тривали міжетнічні сутички за участі чеченців та місцевих мешканців

МВС Франції ввело потужні сили поліції у Діжон, де кілька днів поспіль тривали заворушення за участі мешканців кварталу Грезій та чеченців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка французьких ЗМІ, серед яких BFMTV.

Міністерство внутрішніх справ у понеділок увечері ввело додаткові спецпідрозділи поліції у Діжон, де чотири дні поспіль тривали заворушення за участі мешканців кварталу Грезій, вихідців з Північної Африки, та чеченців. Причина конфлікту до кінця не зрозуміла.

"Спусковим гачком" для подій став напад у кварталі Грезій на 16-річного чеченського хлопця з боку "представника спільноти вихідців з Північної Африки": хлопця побили та погрожували зброєю нібито через його етнічне походження. Це сталося 10 червня.

Через два дні, близько 11 вечора 12 червня, близько сотні чеченців – переважно у балаклавах, озброєні ножами, залізними ломами й битами, прийшли у місцевий кальян-бар, де, як вони вважали, знаходився причетний - щоб помститися за побиття хлопця. Вони влаштували погром всередині та поранили трьох осіб.

Перші поліцейські, які спробували втрутитися, застосували сльозогінний газ. Як прокоментував журналістам один з них, чеченці спершу без ворожості підійшли до них, пояснюючи, що потрібно всього лиш "вирішити одну справу" та "відновити справедливість" - та після цього розійшлися. Того вечора нікого не затримали.

Наступного дня після цього "дилери" та частина мешканців кварталу, нібито вихідці з Північної Африки, вийшли патрулювати вулиці та почали у соцмережах погрожувати особам чеченського походження. Ті своєю чергою закликали співвітчизників з усієї Франції їхати на підмогу у Діжон.

13 червня дві сторони намагалися переговорити між собою та розійшлися, але невдовзі сталася стрілянина, внаслідок якої отримав поранення управляючий місцевої піцерії.

14 червня знову повернулися чеченці, озброєною групою близько 200 осіб, знову сталися сутички з кількома пораненими. Цього вечора муніципальну поліцію посилили додатковими силами, але жодних затримань не здійснювали, щоб не нагнітати ситуацію.

15 червня інша сторона, мешканці кварталу, знов вийшла на вулиці, вдаючись до руйнувань і палячи машини – аби "переконати" чеченців більше не повертатися. На окремих відео видно, як вони стріляють в повітря зі зброї, схожої на автомати Калашникова. Поліція не виключає, що йдеться про справжню зброю.

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Лише увечері в понеділок в квартал зайшли потужні сили поліції – 60 жандармів та декілька спецпідрозділів, загалом понад сотня правоохоронців. Учасників заворушень розігнали. Правоохоронці відкрили справу за "замах на вбивство організованою групою", "умисні насильницькі дії", "значні порушення порядку" та "підбурювання до насильницьких дій".

За попередньою інформацією, за цей час отримали поранення щонайменш шість осіб, спалили десятки авто.

Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер назвав неприпустимими дії порушників та пообіцяв "жорстку відповідь". Сьогодні на місце вирушив держсекретар Лоран Нуньєс для оцінки ситуації.

В опозиційних силах МВС критикують за несвоєчасне реагування, наголошуючи, що це демонструє нездатність влади підтримувати порядок.