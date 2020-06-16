В Дижоне четыре дня длились межэтнические столкновения чеченцев и местных жителей

МВД Франции ввело мощные полицейские силы в Дижон, где несколько дней подряд продолжались беспорядки с участием жителей квартала Грезий и чеченцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд французских СМИ, среди которых BFMTV.

Министерство внутренних дел в понедельник вечером ввело дополнительные спецподразделения полиции в Дижон, где четыре дня подряд продолжались беспорядки с участием жителей квартала Грезий, выходцев из Северной Африки, и чеченцев. Причина конфликта до конца не ясна.

"Спусковым крючком" для событий стало нападение в квартале Грезий на 16-летнего чеченского парня со стороны "представителя сообщества выходцев из Северной Африки": парня избили и угрожали ему оружием, якобы из-за его этнического происхождения. Это произошло 10 июня.

Через два дня, около 11 вечера 12 июня, около сотни чеченцев - преимущественно в балаклавах, вооруженные ножами, железными ломами и битами, пришли в местный кальян-бар, где, как они считали, находится виновник - мстить за избиение парня. Они устроили погром внутри и ранили трех человек.

Первые полицейские, которые попытались вмешаться, применили слезоточивый газ. Как прокомментировал журналистам один из них, чеченцы сначала без враждебности подошли к ним, объясняя, что нужно всего лишь "решить одно дело" и "восттановить справедливость" - и после этого разошлись. В тот вечер никого не задержали.

На следующий день после этого "дилеры" и часть жителей квартала, якобы выходцы из Северной Африки, вышли патрулировать улицы и начали в соцсетях угрожать лицам чеченского происхождения. Те в свою очередь призвали соотечественников со всей Франции ехать на помощь в Дижон.

13 июня две стороны пытались переговорить между собой и разошлись, но вскоре произошла стрельба, в результате которой получил ранения управляющий местной пиццерии.

14 июня снова вернулись чеченцы, вооруженной группой около 200 человек, вновь произошли столкновения с несколькими ранеными. В этот вечер муниципальную полицию усилили дополнительными силами, но никаких задержаний не совершали, чтобы не нагнетать ситуацию.

15 июня другая сторона, жители квартала, вновь вышли на улицы, прибегая к разрушениям и сжигая машины - чтобы "убедить" чеченцев больше не возвращаться. На отдельных видео видно, как они стреляют в воздух из оружия, похожего на автоматы Калашникова. Полиция не исключает, что речь идет о настоящем оружии.

Только вечером в понедельник в квартал зашли мощные силы полиции - 60 жандармов и несколько спецподразделений, всего более сотни правоохранителей. Участников беспорядков разогнали. Правоохранители открыли дело за "покушение на убийство организованной группой", "умышленные насильственные действия", "значительные нарушения порядка" и "подстрекательство к насильственным действиям".

По предварительной информации, за это время получили ранения как минимум шесть человек, сожгли десятки автомобилей.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер назвал недопустимыми действия нарушителей и пообещал "жесткий ответ". Сегодня на место отправился госсекретарь Лоран Нуньез для оценки ситуации.

В оппозиционных силах МВД критикуют за несвоевременное реагирование, подчеркивая, что это демонстрирует неспособность властей поддерживать порядок.