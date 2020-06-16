Штраф і три тюремні терміни: партію Ле Пен покарали за фінансове шахрайство на виборах

Ультраправу французьку партію "Національне об'єднання" оштрафували, а двох високопоставлених партійних членів засудили до тюремних термінів ув'язнення в рамках процесу про схему обману держави під час виборів 2012 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Кримінальний суд Парижа оштрафував партію на 18 750 євро за її зв'язок з компанією, яка завищувала ціни на листівки для партійних виборів. Партія, однак, була виправдана від найсерйозніших звинувачень в умисному обмані держави, яке несло набагато вищі фінансові санкції.

Кожен кандидат, який балотувався на виборах від партії - яка тоді називалася "Національним фронтом", - в 2012 році повинен був купити "комплект для виборів", що включав плакати, листівки та інші агітаційні матеріали, за ціною 16 650 євро.

Кандидати, які набрали понад 5% голосів, могли заявити їх як витрати на кампанію і вимагати від держави відшкодування фінансування. Розслідування показало, що фактична вартість комплектів для проведення виборів складала близько 4000 євро. Набори для виборів були придбані у компанії, очолюваної Фредеріком Шатійоном, радником лідера партії Марін Ле Пен.

Ле Пен не пред'являли звинувачень у цій справі. Шатійон був засуджений до 30 місяців тюремного ув'язнення, 20 з яких умовно, і оштрафований на 250 000 євро за шахрайство.

Прокуратура заявила, що партія була співучасником схем, які були націлені на те, щоб перетворити компанію Шатійона "в машину для заробляння грошей" шляхом "систематичного присвоєння державних грошей".

Прокурор вимагав штраф в розмірі 500 000 євро, в той час як держава раніше вимагало 11,6 млн євро в якості компенсації за збиток.

За участь в схемі скарбник партії Валлеран де Сен-Жюст був засуджений до 6 місяців умовного ув'язнення, а Жан-Франсуа Жальх, один з членів партії, був засуджений до 2 років тюремного ув'язнення, 18 місяців з яких умовно.