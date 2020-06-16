Штраф и три тюремных срока: партию Ле Пен наказали за финансовое мошенничество на выборах

Ультраправую французскую партию "Национальное объединение" оштрафовали, а двух высокопоставленных партийцев приговорили к тюремным срокам заключения в рамках процесса о схеме обмана государства на выборах 2012 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Уголовный суд Парижа оштрафовал партию на 18 750 евро за ее связь с компанией, которая завышала цены на открытки для партийных выборов. Партия, однако, была оправдана от серьезных обвинений в умышленном обмане государства, которое несло гораздо более высокие финансовые санкции.

Каждый кандидат, который баллотировался на выборах от партии - называвшейся тогда "Национальный фронт", - в 2012 году должен был купить "комплект для выборов", включавший плакаты, открытки и другие агитационные материалы, по цене 16 650 евро.

Кандидаты, набравшие более 5% голосов, могли заявить их как расходы на кампанию и требовать от государства возмещения финансирования. Расследование показало, что фактическая стоимость комплектов для проведения выборов составляла около 4000 евро. Наборы для выборов были приобретены у компании, возглавляемой Фредериком Шатийоном, советником лидера партии Марин Ле Пен.

Ле Пен не предъявляли обвинений по этому делу. Шатийон был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения, 20 из которых условно, и оштрафован на 250 тысяч евро за мошенничество.

Прокуратура заявила, что партия была соучастником схем, которые были нацелены на то, чтобы превратить компанию Шатийона "в машину для зарабатывания денег" путем "систематического присвоения государственных средств".

Прокурор требовал штраф в размере 500 тысяч евро, в то время как государство ранее требовало 11,6 млн евро в качестве компенсации ущерба.

За участие в схеме казначей партии Валлеран де Сен-Жюст был приговорен к шести месяцам условного заключения, а Жан-Франсуа Жальх, один из членов партии, был приговорен к двум годам тюремного заключения, 18 месяцев из которых - условно.