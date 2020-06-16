Австрія виділить ще 12 млрд євро на порятунок економіки

Уряд Австрії схвалив у вівторок новий пакет стимулюючих заходів, який збільшує суму економічних заходів, пов'язаних з коронавірусом, приблизно до 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Новий пакет складається з заходів, які передбачають одноразову виплату допомоги по безробіттю в розмірі 450 євро протягом трьох місяців, скорочення найнижчої ставки прибуткового податку до 20% з 25% і податкові пільги для інвестицій компаній до 14%.

Нові заходи йдуть на додаток до 38 мільярдів євро допомоги компаніям і робітникам, вперше оголошеної в березні. Новий пакет становить приблизно 12 мільярдів євро.

"Ми повертаємося до нормального життя швидше, ніж багато інших країн, але все одно необхідно надавати допомогу...і забезпечити стимули для зростання, щоб економіка могла відновитися якомога швидше", - сказав канцлер Австрії Себастьян Курц.

Новий пакет включає в себе 5,2 мільярда євро податкових пільг і 6,3 мільярда євро "інвестиційного пакету", включаючи інвестиційні податкові пільги.

Австрія в середині березня запровадила обмеження у зв’язку з корона вірусом і почала послаблювати їх місяцем пізніше – однією з перших у Європі. На сьогоднішній день зареєстровано 17 101 випадок захворювання і 681 смерть.

Центральний банк Австрії прогнозує, що валовий внутрішній продукт країни скоротиться на 7,2% цього року навіть без другої хвилі коронавірусу. Курц очікує, що співвідношення боргу до ВВП зросте вище 90% з приблизно 70% в минулому році.