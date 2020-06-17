НАТО узгодив пакет заходів у відповідь на посилення ракетного потенціалу РФ
Міністри оборони країн НАТО узгодили пакет заходів у відповідь на збільшення арсеналу російських ракет і дестабілізуючу поведінку РФ.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за результатами зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, повідомляє "Європейська правда".
Він нагадав, що у минулому році розгортання Росією ракет SSC-8 призвело до розпаду Договору про РСМД і відзначив випробування Росією системи балістичних ракет повітряного базування.
"Ми також спостерігаємо протягом багатьох років безвідповідальну російську ядерну риторику, спрямовану на залякування і загрозу союзникам по НАТО. Поведінка Росії є дестабілізуючою і небезпечною" - наголосив генсек.
"Сьогодні на нашій зустрічі міністри обговорили ці виклики і погодили збалансований пакет політичних і військових елементів. Він включає в себе зміцнення нашої комплексної протиповітряної та протиракетної оборони" - заявив Столтенберг.
Він пояснив, що кілька союзників оголосили про покупку систем Patriot, а також домовилися інвестувати в створення винищувачів п'ятого покоління.
Також, за його словами, міністри домовилися адаптувати розвідки і систему військових навчань до нових умов.
"НАТО не буде відображати дестабілізуючу поведінку Росії. Ми не збираємося розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі", - заявляв раніше генсек.