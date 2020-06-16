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Міністри НАТО обговорять відповідь Альянсу на нові ядерні ракети РФ

Вівторок, 16 червня 2020, 12:59

Міністри оборони НАТО під час онлайн-зустрічі 17-18 червня обговорять відповідь Альянсу на появу у Росії нових ракет, здатних нести ядерну зброю. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив у вівторок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на онлайн-брифінгу напередодні міністерської зустрічі. 

Ми також обговоримо наслідки для безпеки через нарощування Росією набору ракет, здатних нести ядерну зброю. Розгортання Росією ракетної системи SSC-8 призвело до припинення дії Договору про РСМД минулого року. 

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Відтоді Росія продовжувала модернізувати свої ракетні можливості, в тому числі гіперзвуковою зброєю", - сказав Столтенберг. 

"Я очікую, що міністри оборони погодяться на істотний і збалансований пакет політичних і військових заходів у відповідь", - додав він. 

Столтенберг пояснив, що пакет включає зміцнення протиповітряної і протиракетної оборони НАТО. 

"НАТО не буде відображати дестабілізуючу поведінку Росії. Ми не збираємося розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі", - резюмував генсек.

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Ядерна зброя Альянс Росія
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