Міністри НАТО обговорять відповідь Альянсу на нові ядерні ракети РФ

Міністри оборони НАТО під час онлайн-зустрічі 17-18 червня обговорять відповідь Альянсу на появу у Росії нових ракет, здатних нести ядерну зброю.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив у вівторок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на онлайн-брифінгу напередодні міністерської зустрічі.

Ми також обговоримо наслідки для безпеки через нарощування Росією набору ракет, здатних нести ядерну зброю. Розгортання Росією ракетної системи SSC-8 призвело до припинення дії Договору про РСМД минулого року.

Відтоді Росія продовжувала модернізувати свої ракетні можливості, в тому числі гіперзвуковою зброєю", - сказав Столтенберг.

"Я очікую, що міністри оборони погодяться на істотний і збалансований пакет політичних і військових заходів у відповідь", - додав він.

Столтенберг пояснив, що пакет включає зміцнення протиповітряної і протиракетної оборони НАТО.

"НАТО не буде відображати дестабілізуючу поведінку Росії. Ми не збираємося розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі", - резюмував генсек.