Держдеп США схвалив продаж Україні 16 військових катерів

Державний департамент США схвалив можливий продаж для українських ВМС 16 сучасних патрульних катерів Mk VI і пов'язаного з ними обладнання за приблизною вартістю 600 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті Агентства з військової співпраці і безпеки США, пише "Європейська правда".

Відзначається, що уряд України звернувся з проханням про придбання 16 патрульних катерів Mark VI; 32 систем ведення вогню MSI Seahawk A2; 20 оптико-електронних та інфрачервоних радарів; 40 гармат MK44 та іншого обладнання.

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Орієнтовна загальна вартість покупки становить 600 мільйонів доларів.

"Запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики і національної безпеки США, покращивши безпеку країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - йдеться в повідомленні.

Катери та інше обладнання поліпшать здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам і допоможе захисту її територіальних вод та інших морських інтересів, додало агентство.

17 червня стало відомо, США надають Україні оборонне обладнання на понад $60 млн, включаючи ракети Javelin.