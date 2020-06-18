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Госдеп США одобрил продажу Украине 16 военных катеров

Четверг, 18 июня 2020, 10:22

Государственный департамент США одобрил возможную продажу для украинских ВМС 16 современных патрульных катеров Mk VI и связанного с ними оборудования приблизительной стоимостью 600 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Агентства по военному сотрудничеству и безопасности США, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что правительство Украины обратилось с просьбой о приобретении 16 патрульных катеров Mark VI; 32 систем ведения огня MSI Seahawk A2; 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров; 40 орудий MK44 и другого оборудования.

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Ориентировочная общая стоимость покупки составляет 600 млн долларов.

"Предложенная продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США, улучшив безопасность страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Катера и другое оборудование улучшат способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам и поможет защите ее территориальных вод и морских интересов, добавили в агентстве.

17 июня стало известно, что США предоставляют Украине оборонное оборудование более чем на $60 млн, включая ракеты Javelin.

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