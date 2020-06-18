Данія 27 червня відкриє кордони для всіх країн ЄС, крім Швеції і Португалії

Данія з 27 червня відкриє свої кордони для всіх країн Євросоюзу, крім Швеції і Португалії, а також створить "скандинавський механізм", що дозволяє подорожувати в регіони з низьким рівнем інфікування.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Джеппе Кофод, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Я радий, що тепер ми можемо зробити значний крок у напрямку нормалізації і дати можливість данцям відправитися в інші країни Європи", - заявив Кофод.

Відповідно до нової системи данське агентство з інфекційних захворювань SSI буде оцінювати кожну країну в ЄС, Велику Британію та країни Шенгенської зони як "відкриті", "карантинні" або "закриті", грунтуючись головним чином на тому, скільки коронавірусних інфекцій було зареєстровано за попередній тиждень.

Якщо в країні було зареєстровано менше 20 коронавірусних інфекцій на 100 000 осіб за попередній тиждень, вона оцінюється як "відкрита", якщо підтверджено менше 30 випадків, вона оцінюється як "карантинна" країна, і якщо вона зареєструвала понад 30, то оцінюється як "закрита".

Перша оцінка буде опублікована 25 червня, за два дні набуття чинності нового прикордонного режиму, але Швеція і Португалія на першому етапі будуть вважатися карантинними.

У Швеції на сьогодні 75,5 випадків інфікування на 100 000 осіб, а в Португалії - 20,2 нових випадків.

Проте, якщо країна в північному регіоні не відповідає критеріям "відкритості", починає діяти особливий "скандинавський механізм", що дозволяє розглядати рівень зараження на регіональній основі.

Це означає, що жителям регіонів Сконе, Сермланд і Вестерботтен у Швеції буде дозволено в'їхати в Данію.

Як і раніше, туристи, які приїжджають в Данію з ЄС, країн Шенгенської зони і Британії, повинні будуть довести, що вони забронювали проживання як мінімум на шість ночей. Ця вимога, однак, не поширюється на жителів "прикордонних регіонів" Шлезвіг-Гольштейн, Сконе, Халланд і Блекінге.

Навіть якщо один з цих прикордонних регіонів буде оцінений як "поміщений на карантин", жителі все одно зможуть в'їхати в Данію, якщо зможуть довести, що у них був негативний результат на коронавірус за 72 години до в'їзду.