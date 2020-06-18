Дания 27 июня откроет границы для всех стран ЕС, кроме Швеции и Португалии

Дания с 27 июня откроет свои границы для всех стран Евросоюза, кроме Швеции и Португалии, а также создаст "скандинавский механизм", позволяющий путешествовать в регионы с низким уровнем инфицирования.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Джеппе Кофод, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Я рад, что теперь мы можем сделать значительный шаг в направлении нормализации и дать возможность датчанам отправиться в другие страны Европы", - заявил Кофод.

Согласно новой системе датское агентство по инфекционным заболеваниям SSI будет оценивать каждую страну в ЕС, Великобританию и страны Шенгенской зоны как "открытые", "карантинные" или "закрытые", основываясь главным образом на том, сколько случаев коронавирусной инфекции было зарегистрировано за предыдущую неделю.

Если в стране было зарегистрировано менее 20 случаев на 100 тысяч человек за предыдущую неделю, она оценивается как "открытая", если подтверждено менее 30 случаев, она оценивается как "карантинная" страна, и если она зарегистрировала более 30, то оценивается как "закрытая ".

Первая оценка будет опубликована 25 июня, за два дня до вступления в силу нового пограничного режима, но Швеция и Португалия на первом этапе будут считаться карантинными.

В Швеции сегодня 75,5 случаев инфицирования на 100 тысяч человек, а в Португалии - 20,2 новых случаев.

Однако если страна в северном регионе не соответствует критериям "открытости", начинает действовать особый "скандинавский механизм", позволяющий рассматривать уровень заражения на региональной основе.

Это значит, что жителям регионов Сконе, Сермланд и Вестерботтен в Швеции будет разрешено въехать в Данию.

По-прежнему туристы, которые приезжают в Данию из ЕС, стран Шенгенской зоны и Великобритании, должны будут доказать, что они забронировали проживание как минимум на шесть ночей. Это требование, однако, не распространяется на жителей пограничных регионов - Шлезвиг-Гольштейн, Сконе, Халланд и Блекинге.

Даже если один из этих приграничных регионов будет оценен как "помещенный на карантин", жители все равно смогут въехать в Данию, если смогут доказать, что у них был отрицательный результат теста на коронавирус за 72 часа до въезда.