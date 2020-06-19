У посольстві США закликали Росію звільнити українських політв’язнів
У посольстві США в Україні закликали Росію звільнити українських політв’язнів.
Відповідну заяву посольство опублікувало у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".
Посольство закликає Росію звільнити несправедливо ув'язнених громадян України, зазначивши, що багато з них повідомляли про сексуальне насильство під час затримання.
"У Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту ми закликаємо Росію звільнити всіх несправедливо ув'язнених українців, багато хто з них повідомляли про сексуальне насильство при незаконному затриманні з боку Росії та її поплічників", - йдеться у заяві.
On the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict, we call upon Russia to release all unjustly imprisoned Ukrainians, many of whom have reported sexual abuse while being illegally detained by Russia and its proxies.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 19, 2020
Нагадаємо, на початку червня у посольстві висловили стурбованість через затримання українського військовослужбовця російськими силами поруч з окупованим Кримом, та наголосили, що Росія повинна припинити незаконну окупацію Криму та агресію на Донбасі.