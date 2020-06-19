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У посольстві США закликали Росію звільнити українських політв’язнів

П'ятниця, 19 червня 2020, 15:11

У посольстві США в Україні закликали Росію звільнити українських політв’язнів.

Відповідну заяву посольство опублікувало у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Посольство закликає Росію звільнити несправедливо ув'язнених громадян України, зазначивши, що багато з них повідомляли про сексуальне насильство під час затримання.

"У Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту ми закликаємо Росію звільнити всіх несправедливо ув'язнених українців, багато хто з них повідомляли про сексуальне насильство при незаконному затриманні з боку Росії та її поплічників", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, на початку червня у посольстві висловили стурбованість через затримання українського військовослужбовця російськими силами поруч з окупованим Кримом, та наголосили, що Росія повинна припинити незаконну окупацію Криму та агресію на Донбасі.

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