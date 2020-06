У посольстві США закликали Росію звільнити українських політв’язнів

У посольстві США в Україні закликали Росію звільнити українських політв’язнів.

Відповідну заяву посольство опублікувало у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Посольство закликає Росію звільнити несправедливо ув'язнених громадян України, зазначивши, що багато з них повідомляли про сексуальне насильство під час затримання.

"У Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту ми закликаємо Росію звільнити всіх несправедливо ув'язнених українців, багато хто з них повідомляли про сексуальне насильство при незаконному затриманні з боку Росії та її поплічників", - йдеться у заяві.

On the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict, we call upon Russia to release all ​unjustly imprisoned Ukrainians, many of whom have reported sexual abuse while being illegally detained by Russia and its proxies.