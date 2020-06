В посольстве США в Украине призвали Россию освободить украинских политзаключенных.

Соответствующее заявление посольство опубликовало в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Посольство призывает Россию освободить несправедливо заключенных граждан Украины, отметив, что многие из них сообщали о сексуальном насилии во время задержания.

"В Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта мы призываем Россию освободить всех несправедливо заключенных украинский, многие из них сообщали о сексуальном насилии при незаконном задержании со стороны России и ее приспешников", - говорится в заявлении.

On the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict, we call upon Russia to release all ​unjustly imprisoned Ukrainians, many of whom have reported sexual abuse while being illegally detained by Russia and its proxies.