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В посольстве США в Украине призвали Россию освободить украинских политзаключенных

Пятница, 19 июня 2020, 15:11

В посольстве США в Украине призвали Россию освободить украинских политзаключенных.

Соответствующее заявление посольство опубликовало в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Посольство призывает Россию освободить несправедливо заключенных граждан Украины, отметив, что многие из них сообщали о сексуальном насилии во время задержания.

"В Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта мы призываем Россию освободить всех несправедливо заключенных украинский, многие из них сообщали о сексуальном насилии при незаконном задержании со стороны России и ее приспешников", - говорится в заявлении.

Напомним, в начале июня в посольстве выразили обеспокоенность задержания украинского военнослужащего российскими силами рядом с оккупированным Крымом, и отметили, что Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

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