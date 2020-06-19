В посольстве США в Украине призвали Россию освободить украинских политзаключенных
В посольстве США в Украине призвали Россию освободить украинских политзаключенных.
Соответствующее заявление посольство опубликовало в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".
Посольство призывает Россию освободить несправедливо заключенных граждан Украины, отметив, что многие из них сообщали о сексуальном насилии во время задержания.
"В Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта мы призываем Россию освободить всех несправедливо заключенных украинский, многие из них сообщали о сексуальном насилии при незаконном задержании со стороны России и ее приспешников", - говорится в заявлении.
On the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict, we call upon Russia to release all unjustly imprisoned Ukrainians, many of whom have reported sexual abuse while being illegally detained by Russia and its proxies.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 19, 2020
Напомним, в начале июня в посольстве выразили обеспокоенность задержания украинского военнослужащего российскими силами рядом с оккупированным Крымом, и отметили, что Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.