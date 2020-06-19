Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції проти Росії

Глава МЗС Естонії засудив позицію Путіна щодо окупації СРСР країн Балтії

"Венеціанська комісія" розкритикувала запропоновані Путіним зміни до Конституції РФ

Коронавірус в Італії був за 2 місяці до виявлення першого випадку - дослідження






Іспанія запровадить потрійний контроль для туристів в аеропортах

П'ятниця, 19 червня 2020, 17:18

МОЗ Іспанії оголосив, що всі мандрівники, які прибуватимуть в країну після відкриття кордонів, проходитимуть в аеропортах потрійний контроль через небезпеку поширення коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілья, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іспанське агентство Europa Press.

З неділі пасажири, які прибувають в іспанські аеропорти, будуть проходити візуальний контроль, контроль температури, а також повинні заповнити форму, в якій повинно бути зазначено, чи хворіли вони раніше на коронавірус і дані про місцеперебування в Іспанії.

Якщо турист не пройде один з трьох контрольних етапів, його огляне лікар, який, якщо вважатиме це доцільним, направить його в медичні служби відповідного автономного співтовариства.

При цьому уряд не збирається зобов’язувати мандрівників в'їжджати в Іспанію зі зробленим у власній країні ПЛР-тестом – про це раніше просили органи влади Канарських островів.

Контроль в аеропортах буде здійснюватися 600 медичними працівниками.

Нові заходи контролю стануть чинними з відкриттям кордонів 21 червня для мандрівників з Шенгенської зони (окрім Португалії).

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туризм Іспанія
powered by lun.ua