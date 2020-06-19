Посольство США розповіло про умови в’їзду для громадян, які прибувають з України

У зв’язку з відновленням міжнародних перельотів в та з України посольство США нагадало громадянам України та інших країн про умови в’їзду в Сполучені Штати.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Якщо у вас є дійсна віза в США, і впродовж останніх 14 днів, що передують вашій поїздці до США, ви перебуваєте в Україні або в іншій країні, на яку не поширюються описані нижче обмеження, пов'язані з COVID-19, ви можете вирушати до США", - йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Facebook.

Водночас у диппредставництві нагадали про необхідність зважати на обмеження, пов’язані з коронавірусом, якщо подорож до США здійснюється транзитним рейсом.

"Під час подорожі до США, транзит через певні країни, куди відносяться країни Шенгенської зони, Велика Британія, Ірландія, Китай, Іран чи Бразилія, наразі заборонений для більшості іноземців з візами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дія цих правил не поширюється на громадян США чи законних постійних мешканців США (власників "зеленої картки"), які бажають поїхати додому з України.

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