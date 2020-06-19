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Посольство США рассказало об условиях въезда для граждан, прибывающих из Украины

Пятница, 19 июня 2020, 17:51

В связи с восстановлением международных перелетов в и из Украины посольство США напомнило гражданам Украины и других стран об условиях въезда в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Если у вас есть действительная виза в США, и в течение последних 14 дней, предшествующих вашей поездке в США, вы находитесь в Украине или в другой стране, на которую не распространяются следующие ограничения, связанные с COVID-19, вы можете отправляться в США", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

В то же время в диппредставительстве напомнили о необходимости учитывать ограничения, связанные с коронавирусом, если путешествие в США осуществляется транзитным рейсом.

"Во время поездки в США транзит через определенные страны, куда относятся страны Шенгенской зоны, Великобритания, Ирландия, Китай, Иран или Бразилия, пока запрещен для большинства иностранцев с визами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действие этих правил не распространяется на граждан США или законных постоянных жителей США (владельцев "зеленой карты"), желающих поехать домой из Украины.

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