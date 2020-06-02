Вибори у Польщі: у другому турі Дуді загрожують троє кандидатів

Чинний президент Польщі Анджей Дуда має всі шанси перемогти у першому турі президентських виборів, але матиме проблеми у другому турі відразу з трьома кандидатами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить останнє опитування United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna і RMF FM.

За даними опитування, Анджей Дуда перемагає в першому турі виборів. За нього готові проголосувати 41,2% респондентів. Кандидат від опозиційної "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський може отримати 27% підтримки, антисистемний кандидат Шимон Головня - 12%, Владислав Косняк-Камиш з Польської народної партії - 7%, Кшиштоф Босак з "Конфедерації" - 6,6%.

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Втім у другому турі Дуді не варто сподіватись на легку перемогу. Хоча він перемагає майже в кожній конфігурації, його перевага мінімальна у трьох випадках.

Якщо в другий тур вийде Рафал Тшасковський, він отримає 44,3%, Анджей Дуда - 44,5%.

У поєдинку з Шимоном Головнею Дуда міг би розраховувати на 43,4%, а його конкурент - на 43,1%.

У випадку зіткнення Дуди з Косняком-Камишем обоє кандидатів можуть розраховувати на 45,3% підтримки.

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Нагадаємо, президентські вибори в Польщі, що мали відбутися 10 травня поштовим голосуванням, перенесли на більш пізній термін – через епідеміологічну ситуацію і спротив опозиції.

В уряді тепер планують провести вибори 28 червня. Ця дата створює складнощі для опозиції, оскільки Тшасковський ще має зібрати 100 тисяч підписів, а в умовах карантину це непросто.

Політологи розраховували, що вибори пройдуть 12 липня.