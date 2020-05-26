Польська опозиція хоче продовжити роботу над проєктом про президентські вибори

Польська опозиція хоче продовжити роботу у Сенаті над проєктом про президентські вибори з можливістю поштового голосування, яка мала завершитися у четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

"Громадянська платформа" хоче продовжити роботу над проєктом закону про президентські вибори у Сенаті, внаслідок чого закон може не набути чинності до кінця цього тижня, як планувалося. Йдеться про проєкт, поданим партією "Право і справедливість" 11 березня.

Сейм погодив проєкт 12 травня. Він враховує пропозиції, на яких наполягала опозиція – щодо можливості голосування і особисто, і поштою. 21 травня над ним почали роботу комітети Сенату. Очікувалося, що цей процес завершиться у четвер і тоді закон набуде чинності до кінця тижня.

У "Громадянській платформі" і після внесення правок продовжують наполягати, що нове законодавство надає спікеру парламенту надто великі повноваження щодо визначення дат проведення президентських виборів. Через це вони одразу після рішення Сейму заявили, що можуть знову застосувати тактику, яку використали з проєктом щодо голосування поштою – відкладати рішення до останнього моменту.

У "ПіС" наголошують, що зволікання з парламентською роботою над проєктом зменшує час на проведення кампанії, у тому числі збір підписів для нового кандидата від "Громадянської платформи" Рафаша Тшасковського, який замінив Малгожату Кідаву-Блонську.

Політики від "Громадянської платформи" зазначають, що у Сенату є час до 13 червня, тож розглядають можливість продовжити роботу через сумніви експертів щодо конституційності окремих положень, але й сподіваючись, що це дасть час Рафалу Тшасковському покращити свої позиції у рейтингу.

"Громадянська платформа" вимагає внести до проєкту поправки, які нададуть Національній виборчій комісії більше повноважень щодо організації виборів.

За інформацією медіа, позиція більшості у Сенаті, де є представники різних сил, у питанні щодо тривалості роботу над проєктом не одностайна.

Як повідомлялося раніше, останні опитування підтверджують суттєве падіння рейтингу чинного президента Анджея Дуди, якому спершу прогнозували перемогу у першому турі.

Зараз за Дуду проголосували б 35% респондентів, тоді як за його головного опонента, нового кандидата від опозиції мера Варшави Рафала Тшасковського, 21%.

Нагадаємо, президентські вибори в Польщі, що мали відбутися 10 травня поштовим голосуванням, перенесли на більш пізній термін – через епідеміологічну ситуацію і спротив опозиції. В уряді тепер планують провести вибори 28 червня. Ця дата створює складнощі для опозиції, оскільки Тшасковський ще має зібрати 100 тисяч підписів, а в умовах карантину це непросто.

Детальніше про це читайте у статті Вибори без голосування: коли Польща зможе вибрати нового президента