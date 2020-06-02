Выборы в Польше: во втором туре Дуде угрожают три кандидата

Действующий президент Польши Анджей Дуда имеет все шансы победить в первом туре президентских выборов, но у него будут проблемы во втором туре сразу с тремя кандидатами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует последний опрос United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna и RMF FM.

По данным опроса, Дуда побеждает в первом туре выборов. За него готовы проголосовать 41,2% респондентов. Кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский может получить 27% поддержки, антисистемный кандидат Шимон Головня - 12%, Владислав Косняк-Камыш с Польской народной партии - 7%, Кшиштоф Босак с "Конфедерации" - 6,6%.

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Но во втором туре Дуде не стоит надеяться на легкую победу. Хотя он побеждает почти в каждой конфигурации, его преимущество минимальное в трех случаях.

Если во второй тур выйдет Рафал Тшасковский, он получит 44,3%, Дуда - 44,5%.

В поединке с Шимоном Головней Дуда мог бы рассчитывать на 43,4%, а его конкурент - на 43,1%.

В случае столкновения Дуды с Косняком-Камышом оба кандидата могут рассчитывать на 45,3% поддержки.

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Напомним, президентские выборы в Польше, которые должны были состояться 10 мая почтовым голосованием, перенесли на более поздний срок - через эпидемиологическую ситуацию и сопротивление оппозиции.

В правительстве теперь планируют провести выборы 28 июня. Эта дата создает сложности для оппозиции, поскольку Тшасковскому еще предстоит собрать 100 000 подписей, а в условиях карантина это непросто.

Политологи рассчитывали, что выборы пройдут 12 июля.