Кулеба: Україна відкрита до компромісів по Донбасу, але не піде через "червоні лінії"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі Україна не погодиться на перетин "червоних ліній".

Про це Кулеба сказав у Берліні на спільній пресконференції з німецьким колегою Гайко Маасом.

Кулеба нагадав, що приблизно місяць тому відбулися консультації міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки", і нові переговори відбудуться вже незабаром.

"Ми намітили тоді низку питань, які потребують вирішення, і відтоді послідовно і наполегливо шукаємо рішення, які б дозволили вперед у мирному врегулюванні на Донбасі, але водночас, хочу на цьому наголосити, не призводили до перетину "червоних ліній". Запевняю, що Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не піде на перетин своїх "червоних ліній, які стосуються національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що у Німеччині розуміють і підтримують українську позицію.

Детальніше про хід переговорів читайте у статті: "Ми спробуємо, якщо у Мінська взагалі є шанси": що відбувається у переговорах по Донбасу

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