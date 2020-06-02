Австрія зробить поліцейську дільницю з будинку, де народився Гітлер

Австрійська влада представила план перебудови будинку, де народився Адольф Гітлер в 1889 році, який передбачає перетворення його в поліцейську дільницю, щоб зробити будівлю непривабливою для паломництва людей, що прославляють нацистського диктатора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Дизайн виконаний австрійськими архітекторами Marte. Marte обійшов 11 конкурентів у тендері Міністерства внутрішніх справ, оголошеному чиновниками у вівторок. Очікується, що реконструкція буде завершена приблизно в кінці 2022 року і обійдеться приблизно в 5 мільйонів євро.

Капітальний ремонт слідує за багаторічною суперечкою про власність та майбутнє використання будинку в Браунау-Ам-Інні, на кордоні з Німеччиною, яка була вирішена в 2017 році, коли Вищий суд Австрії постановив, що уряд має право експропріювати будівлю після того, як його власник відмовився продати його.

Пропозиція про знесення будинку відкинули, і в листопаді уряд оголосив, що поліція буде використовувати цю будівлю. У ній розмістяться регіональне командування і поліцейська дільниця.

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" Дехто може запитати, чи правильно розміщувати там поліцію? Це дійсно найкраще застосування", - заявив у вівторок міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер.

"Поліція є хранителем основних свобод. Співробітники поліції бачать себе партнерами громадян і тими, хто захищає свободу, право на зібрання і свободу слова", – додав він.

Відносно скромна триповерхова будівля була орендована міністерством внутрішніх справ Австрії з 1972 року, щоб запобігти її неправильному використанню, і була здана в суборенду різним благодійним організаціям. Будинок пустував з 2011 року.