Австрия сделает полицейский участок из дома, где родился Гитлер

Австрийские власти представили план перестройки дома, где родился Адольф Гитлер в 1889 году, который предусматривает превращение его в полицейский участок, чтобы сделать здание непривлекательной для паломничества людей, прославляющих нацистского диктатора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Дизайн выполнен австрийскими архитекторами Marte. Marte обошел 11 конкурентов в тендере Министерства внутренних дел, объявленном чиновниками во вторник. Ожидается, что реконструкция будет завершена примерно в конце 2022 года и обойдется примерно в 5 млн евро.

Капитальный ремонт следует за многолетним спором о собственности и будущем использовании дома в Браунау-ам-Инне, на границе с Германией, который был решен в 2017 году, когда Высший суд Австрии постановил, что правительство имеет право экспроприировать здание после того, как его владелец отказался продать его.

Предложение о сносе дома отвергли, и в ноябре правительство объявило, что полиция будет использовать это здание. В нем разместятся региональное командование и полицейский участок.

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"Некоторые могут спросить, правильно ли размещать там полицию? Это действительно наилучшее применение", - заявил во вторник министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

"Полиция является хранителем основных свобод. Сотрудники полиции видят себя партнерами граждан и теми, кто защищает свободу, право на собрания и свободу слова", - добавил он.

Относительно скромное трехэтажное здание было арендовано Министерством внутренних дел Австрии с 1972 года, чтобы предотвратить его неправильное использование, и сдавалось в субаренду различным благотворительным организациям. Дом пустовал с 2011 года.