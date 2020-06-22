Справа МН17: адвокати росіянина затягують процес, просять розслідувати "інші версії"

У судовому засіданні у справі катастрофи МН17 виступили нідерландські адвокати, які представляють підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова, і заявили, що багаторічне розслідування є недостовірним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Під час слухань у спеціальному суді у Схіпхолі адвокати заявили, що прокуратура помилково робить висновок про те, що MH17 був збитий з поля на сході України з ракети "Бук".

"Сценарій "Бука" буде витримуватися за будь-яку ціну", - заявив адвокат Баудевейн ван Ейк. Він вважає, що під час розслідування Державна прокуратура Нідерландів занадто покладалася на інформацію та свідків з України, "яка буде зацікавлена ​​у визнанні Росії винуватцем".

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За словами Ван Ейка, є вказівки на те, що Україна використовувала пасажирські літаки як "живий щит" для своїх винищувачів. "Як би неймовірно це не звучало, це необхідно розслідувати", - сказав він.

Захист показав кадри людей, які нібито бачили два винищувачі, коли збили MH17. Юристи хочуть, щоб ці свідки були заслухані.

Слід зазначити, що версія із українськими винищувачами розкручувалася кремлівськими ЗМІ відразу після катастрофи. Через деякий час про неї "забули", коли стало зрозуміло про те, що вона не має жодних фактів.

Адвокат також заявив, що справа складається з понад 40 000 сторінок і включає шість років досліджень, але "важлива інформація відсутня".

"На місці катастрофи не змогли провести криміналістичні розслідування, і воно було без нагляду протягом чотирьох місяців. Тому не можна виключати, що докази були втрачені, змінені або навіть додані", - сказав він.

Ван Ейк також вважає, що державна прокуратура "поспішно" вирішила притягнути до кримінальної відповідальності Пулатова.

"Хто випустив ракету, за чиїм наказом та з якою метою досі розслідується. Чи буде відповідь коли-небудь - питання. Як можна встановити, що наш клієнт був задіяний як підлеглий, доки ланцюг командування невідомий? ", - сказав він.

Нагадаємо, 8 червня в Нідерландах розпочалася чергова сесія судового процесу у справі щодо збитого над Донбасом літака рейсу МН17, яка триватиме до 3 липня.

Як відомо, 10 березня у Нідерландах почалися слухання по справі про збитий авіалайнер, при цьому усіх підсудних бойовиків вдалося повідомити про цей суд.

Процес, який ведуть судді Гаазького окружного суду, відбувається у судовому комплексі Схіпхола, що на околиці Амстердама. У перші дні слухань прокуратура Нідерландів представила нових свідків.

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