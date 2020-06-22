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В Італії за добу найменше померлих від коронавірусу з початку березня

Понеділок, 22 червня 2020, 19:49

В Італії за останні 24 години підтверджено 23 летальних випадки серед інфікованих коронавірусом, що є найнижчим показником з початку березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

У Ломбардії, яка стала епіцентром пандемії в країні, зафіксовано 3 смерті і це найнижчий показник з 27 лютого. Загальна кількість жертв в Італії становить 34 657 осіб.

Також повідомляється, що за добу підтверджено 218 нових інфекцій, що трохи нижче, ніж вчора (224). З початку пандемії в Італії були заражені 238 720 осіб. Основна частина нових інфекцій (143) припадає на Ломбардію.

У семи регіонах зафіксовано нульовий приріст: Апулія, Фріулі-Венеція-Джулія, Сицилія, Сардинія, Умбрія, Валле-д'Аоста і Базіліката.

Станом на 22 червня в Італії нараховується 28 972 активних випадків захворювання. При цьому, лише 2038 пацієнтів знаходяться в лікарнях, 127 з них у відділеннях інтенсивної терапії.

Нагадаємо, останні дослідження свідчать, що коронавірус вже був присутній у північній Італії в грудні, більш ніж за два місяці до того, як виявили перший випадок захворювання.

Раніше повідомлялося, що перші випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Італії датуються січнем, у Ломбардії вірус поширювався ще до проведення перших тестів.

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