В Италии за сутки наименьшее количество умерших от коронавируса с начала марта

В Италии за последние 24 часа подтверждено 23 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом, что является самым низким уровнем с начала марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

В Ломбардии, которая стала эпицентром пандемии в стране, зафиксировано 3 смерти от коронавируса и это самый низкий показатель с 27 февраля. Общее число жертв в Италии составляет 34 657 человек.

Также сообщается, что за сутки подтверждено 218 новых инфекций, что немного ниже, чем вчера (224). С начала пандемии коронавирусом в Италии были заражены 238 720 человек. Основная часть новых инфекций (143) приходится на Ломбардию.

В семи регионах зафиксирован нулевой прирост: Апулия, Фриули-Венеция-Джулия, Сицилия, Сардиния, Умбрия, Валле-д'Аоста и Базиликата.

По состоянию на 22 июня в Италии насчитывается 28 972 активных случаев заболевания. При этом, лишь 2038 пациентов находятся в больницах, 127 из них в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, последние исследования свидетельствуют о том, что коронавирус уже присутствовал в северной Италии в декабре, за два месяца до того, как был обнаружен первый случай заболевания.

Ранее сообщалось, что перві случаи коронавирусной болезни COVID-19 в Италии датируются январем, в Ломбардии вирус распространялся еще до проведения первых тестов.